Барнаулец «по неосторожности» убил посетителя бара

Потерпевший получил травмы, от которой скончался спустя почти 2 месяца Фото: Анна СЕМИНА

31-летнего жителя Барнаула признали виновным в причинении смерти по неосторожности посетителю бара.

Инцидент произошел в прошлый Международный женский день. Обвиняемый вместе с друзьями отдыхал в одном из пивных баров краевой столицы. Когда он пошел танцевать с одной из посетительниц, к нему подошел 58-летний мужчина. Между ними на почве опьянения произошел конфликт.

- Обвиняемый толкнул его, после чего мужчина упал на кафельный пол, ударившись головой о лестницу, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Спустя почти два месяца потерпевший скончался в больнице. На стадии следствия его обидчик свою вину не признал. Суд же с его позицией не согласился. Барнаульца признали виновным. Ему назначили один год с отбыванием наказания в колонии- поселении.