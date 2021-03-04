Два человека погибли на пожаре в Павловске

Установлено, что погиб хозяин дома и его приятель Фото: Анна СЕМИНА

В ночь на 3 марта в селе Павловск произошло возгорание частного дома. В результате, на пожаре погибли два человека.

Уже установлено, что жертвами трагедии стали 69-летний хозяин сгоревшего дома и его 30-летний знакомый.

- По данному факту следователи Павловского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят доследственную проверку, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Следователи уже осмотрела место происшествия. Ими же был назначен ряд экспертиз, которые должны пролить свет на произошедшее. После того, как все данные будут получены, будет принято процессуальное решение.

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