Прокуратура возбудила дело после отсутствия газа в домах на Алтае

В Бийске не было газа в домах в районе вокзала, на улицах Мерлина, Васильева Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула возбудила административное дело в отношении гендиректора предприятия «Алтайкрайгазсервис» по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Напомним, накануне стало известно об отсутствии газоснабжения жителей многоквартирных домов Бийска и Кулундинского района. Прокурорская проверка установила, что поставщик сжиженного газа не сформировал необходимые запасы и не поставил его вовремя в населенные пункты для наполнения установок, обеспечивающих газоснабжение домов.

- Внесено представление об устранении нарушений с требованием незамедлительно обеспечить поставку газа. Исполнение находится на особом контроле прокурора района, - сказали в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Ранее сообщалось, что жители испытывали нехватку газа несколько дней подряд. В частности, в Бийске не было газа в домах в районе вокзала, на улицах Мерлина, Васильева и др.