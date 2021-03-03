В Бийске исчез памятник архитектуры

В целом комиссия отметила удручающее состояние архитектурных памятников Бийска Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске общественники провели рейд по архитектурным памятникам и обнаружили, что один из них исчез без следа. Речь идет о доме на ул. Куйбышева, 90.

- Он просто снесен, несмотря на выданное охранное обязательство, - сообщил представитель общественной организации «Гражданский патруль» в Алтайском крае Игорь Берг. Еще один дом Осипова на этой же улице, №99, обложен современным кирпичом. Исторический облик здания полностью утерян.

По мнению Берга, в данном случае усматриваются признаки преступления, и необходима проверка правоохранительных органов.

В целом комиссия отметила удручающее состояние архитектурных памятников Бийска. Большинство относительно неплохо держатся, но для их поддержания требуются серьезные деньги и господдержка. В домах живут люди, располагаются организации, которые иногда весьма халатно относятся к содержанию памятника старины.

«Гражданский патруль» обратился к прокурору Бийска с просьбой провести проверку по факту необеспечения сохранности и неизменности облика объектов культурного наследия, пишет Бийский рабочий.