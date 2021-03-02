Следователи возбудили уголовное дело после пропажи жителя Алтайского края

Пропавший мужчина. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае пропал 46-летний житель Рубцовска Андрей Коновалов, который ушел из дома и пропал. В связи с тем, что долгое время нет сведений о месте пребывания мужчины, правоохранители возбудили уголовное дело, пишет краевой Следком.

Приметы пропавшего: на вид 50 лет, рост около 165-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.

Мужчина был одет: черная вязаная шапка, темно-синяя куртка, футболка светлая, трико зелено-синие, черные кроссовки с белыми вставками на шнурках.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения мужчины либо видевших его, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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