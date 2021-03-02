В сети появились официальные видеоролики второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

В Барнаул готовятся приехать более 400 спортсменов из 50 стран Фото: принтскрин видео.

20-23 мая в Барнауле состоятся мировые соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Подготовка к этому грандиозному событию идет по всем направлениям.

В интернете уже опубликовали официальные видеоролики этапа Кубка мира. Они презентуют сами старты, Барнаульский гребной канал, а также Алтайский край, как регион с красивой богатой природой. В съемках участвовали глава региона Виктор Томенко, председатель Алтайской Федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков и мастер спорта России в этом виде спорта Владлен Ушаков.

Видео представлены на двух языках, ведь в Барнаул готовятся приехать более 400 спортсменов из 50 стран.

Скачать видео можно на официальном сайте второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, в разделе «Материалы для СМИ» - https://ru.barnaulcanoe2021.com/smi

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