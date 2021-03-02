Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 2 марта 2021 года составило 2352

Количество зараженных коронавирусом также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию 2 марта скончались 2352 человека с коронавирусом, в том числе 1524 случая от COVID-19, 828 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 12 человек с коронаврусом: девять из них от COVID-19, три – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 43797, в том числе 2988 детей.

Из общего числа заболевших 446 случаев – завозные, в том числе 187 – из-за рубежа; 26179 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 43797 заболевших: 11512– у больных внебольничной пневмонией, 24734 – у заболевших ОРВИ, в 7551 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем, их уже 39102 человек.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек. Среднесуточный охват тестированием составил 154,68 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 2656 человека в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 2826 за минувшие сутки.

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