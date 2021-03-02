Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 марта 2021 года составило 43797

Число выздоровевших также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае 2 марта 2021 года выросло на 131 человека и составило 43797 случаев инфицирования, в том числе 2988 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1476 человек. Кроме того, 465 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 355, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95. Минздрав края развернул 2586 коек, к кислороду подключены 1821, с ИВЛ – 324.

– 13 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.503 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 39, Бийск – 14, Рубцовск – 13, Яровое – 7, Камень-на-Оби, Бийский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Алейский район – 4, Заринск, Михайловский, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Немецкий национальный, Крутихинский, Павловский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Калманский, Каменский, Ключевской, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Новичихинский, Панкрушихинский, Родинский районы – по одному заболевшему.

При этом число выздоровевших в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 123 человек. Всего вылечившихся – 39102.

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