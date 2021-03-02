На Алтае женщину обвиняют в истязании маленьких падчериц

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Советском районе 34-летнюю женщину будут судить по обвинению в истязании несовершеннолетних падчериц. Правоохранители завершили расследовнаие этого уголовного дела, пишет краевой Следком.

По данным следствия, с 2013 года женщина жила с мужчиной, который воспитывал дочерей 2005 и 2007 года рождения. Испытывая к девочкам неприязненные отношения, мачеха на протяжении пяти лет с 2015 по 2020 год истязала их, избивала и оскорбляла. Используя ремень, доски, металлическое ведро и ковшик, она била падчериц по разным частям тела, могла среди ночи ударом в живот разбудить, а по утрам вытаскивала из кровати за волосы.

Кроме того, женщина покупала своим детям сладости, а девочкам иногда не давала еды. Семья состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная – отец детей и его жена злоупотребляли спиртными напитками.

– Несмотря на это, должностные лица проявляли формальный подход к проверке условий проживания детей. Об издевательствах со стороны мачехи также достоверно было известно учителям, однако они ограничивались лишь профилактическими беседами с отцом девочки, – добавили в ведомстве.

Следователь внес в органы системы профилактики представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Во время предварительного следствия женщина признала свою вину и объяснила свои поступки ненавистью к падчерицам. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае 19-летний юноша пойдет под суд за развращение несовершеннолетней

Он общался с девушкой в соцсети (подробнее)