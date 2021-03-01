В Алтайском крае 19-летний юноша пойдет под суд за развращение несовершеннолетней

Потерпевшей не было 16 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае молодой человек обвиняется в разврате несовершеннолетней. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, потерпевшей не было 16 лет.

По данным следствия, в 2019 году 19-летний житель познакомился в социальных сетях с 14-летней девушкой. Парочка начала общаться, но у парня были свои цели: во время переписки он попросил ее сделать интимные фотографии и прислать ему. Кроме того, он писал девушке непристойности.

- Своими действиями обвиняемый нарушил половую неприкосновенность потерпевшей, оказав отрицательное и развращающее влияние на ее развитие и воспитание, - подчеркнули в следкоме.

Молодой человек уже признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За развратные действия юноше грозят исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, ему могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

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