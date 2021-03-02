Стартует межрегиональный студенческий конкурсе по решению кейсов «Дорога в будущее»

Дистанционный формат конкурса позволяет принять участие всем желающим студентам профильных вузов начиная с третьего курса обучения, а также магистрантам. «Дорога в будущее» - это решение кейсов, посвященных реальным производственным и управленческим вопросом. Команды-участники, состоящие из 2-4 человек выбирают для решения кейс по одному из направлений: «Топливно-энергетический комплекс» или «Химическая промышленность».

Регистрация участников проходит с 01 по 09 марта 2021г.

12 марта команды получат кейсы от организаторов.

Решение кейсов принимается в виде презентации до 01 апреля 2021 г.

Подведение итогов конкурса – 15 апреля 2021 г. Победителей и призеров ждут дипломы и ценные призы.

Узнать больше информации о конкурсе и зарегистрироваться участники могут на сайте roadtofuture.suek.ru, попасть на который также можно по ссылке с сайта Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» www.fond.suek.ru.

Подробная информация о требованиях к оформлению конкурсной работы и прочие условия проведения конкурса содержатся в Положение о конкурсе "Дорога в будущее"

Организаторы Конкурса – Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития», при участии АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим» и вузов.