Коронавирус Covid-19 1 марта 2021 21:00

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 марта 2021: больше половины всех привитых – люди старше 60 лет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 2 марта 2021 года