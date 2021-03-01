Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 марта 2021: больше половины всех привитых – люди старше 60 лет

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 марта 2021: больше половины привитых в регионе – люди старше 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.В настоящее время прививаются больше 53 тысяч человека: 36356 человек получили первую прививку, 16826 - полностью привиты. Известно, что больше половины всех привитых составляют жители старше 60 лет – 27271 человек.- Более половины всех привитых составляют жители старше 60 лет – 27271 человек. Из них старше 80 лет – 1489 жителей, а 59 вакцинированным уже больше 91 года. В медицинских организациях края отмечают, что жители этих возрастных категорий более дисциплинированы и внимательны к собственному здоровью, - отметили в министерстве.Многие центральные районные больницы уже начали вакцинировать население в фельдшерских пунктах, а также врачебных амбулаториях. В селах, где медорганизаций нет, привлекают мобильные комплексы, в которых есть все необходимое. Так, к примеру, в Топчихинском районе будут прививать сел на территориях предполагаемого паводка.- В селах Чаузово, Листвянка и Володарка мы планируем провести вакцинацию около 500 человек. Наша задача успеть до начала паводка поставить жителям обе вакцины, - подчеркнул главврач Центральной районной больницы Константин Зиновьев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочти 39 тысяч человек переболели ковидом на АлтаеЗа сутки вылечились еще 94 пациента (подробнее)