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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 марта 2021: больше половины всех привитых – люди старше 60 лет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 2 марта 2021 года
Анна Перевощикова
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