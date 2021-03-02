В колледже Алтайского техуниверситета открыта новая специальность

Специальность «Информационные системы и программирование» является одной из наиболее востребованных Фото: предоставлено пресс-службой

В этом году Алтайский государственный технический университет будет вести прием в университетский технологический колледж на обучение по новой специальности среднего профессионального образования «Информационные системы и программирование».

Как отмечают в колледже АлтГТУ, эта специальность вошла в список 50-ти наиболее востребованных и перспективных профессий на рынке труда.

«Невозможно представить предприятие и любое производство без использования компьютерной техники и программного обеспечения. Именно поэтому специальность «Информационные системы и программирование» является одной из наиболее востребованных, – говорит директор университетского технологического колледжа Оксана Бякина. – Этой отрасли нужны квалифицированные специалисты, умеющие не только работать на высокотехнологичном оборудовании, но и разрабатывать для него программное обеспечение».

Руководитель образовательной программы, к.т.н., доцент кафедры информационных систем в экономике АлтГТУ Надежда Барышева отметила, что специальность охватывает достаточно широкий спектр сфер профессиональной деятельности. В рамках учебного процесса студенты будут получать знания о безопасности информационных систем, администрировании сетей, прикладном и системном программировании, WEB-дизайне и графическом моделировании объектов.

Выпускники данной специальности могут работать в должностях: 1C-программиста, 1С-консультанта, системного администратора, специалиста по информационным системам, web-программиста, бизнес-аналитика, разработчика программного обеспечения, web-дизайнера, системного аналитика, разработчика баз данных.

Поступить на специальность можно на базе 11 классов. Срок обучения по очной форме составляет 2 года 10 месяцев.

Также колледж АлтГТУ осуществляет набор на такие специальности среднего профессионального образования, как «Технология металлообрабатывающего производства», «Технология производства изделий из полимерных композитов» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Экономика и бухгалтерский учет», «Право и организация социального обеспечения», «Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».

В этом году колледжу выделено 134 бюджетных места.