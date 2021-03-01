Барнаульские дорожники вышли на 12-часовые смены из-за сильного снегопада

Ранее в крае объявили штормовое предупреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме из-за обильного снегопада. Ранее в крае объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, смены рабочих будут длиться по 12 часов. В ночь с 1 на 2 марта на улицах города будут работать 188 единиц снегоуборочной техники, 95 из которых – наемные. Среди техники будут и комбинированные дорожные машины, и тракторы, и автосамосвалы, а также автогрейдеры и снегопогрузчики.

- Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Ленина, Малого Космонавтов, Космонавтов, Социалистического, Красноармейского, Строителей, участков улиц Малахова, Молодежной, Димитрова, Мало-Тобольской, Павловского, Змеиногорского трактов, - предупредили в пресс-центре мэрии.

Напомним, что горожане могут посмотреть, где работает техника, с помощью сайта администрации. На машинах, которые принадлежат МБУ «Автодорстрой», установлены специальные локаторы. Наемная техника не отображается в данной системе.

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