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На Алтае педофил получил 17 лет колонии за насилие над маленькими детьми

Пострадавшими оказались дети родственника осужденного
Анна Перевощикова
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Пострадавшими оказались дети родственника осужденного

Пострадавшими оказались дети родственника осужденного

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чарышском районе приговорили к 17 годам колонии педофила. Он надругался на девочкой восьми лет и девятилетним мальчиком.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 49-летний мужчина проживал в доме у своего племянника в одном из сел. С марта по октябрь 2019 года он неоднократно насиловал детей родственника. Несовершеннолетние боялись рассказать о случившемся кому-либо, так как преступник их запугивал.

- После того, как мать несовершеннолетних узнала о противоправных действиях мужчины, то сообщила о случившемся в правоохранительные органы, и незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела, - отметили в следственном управлении.

Кроме того, в ходе расследования дела у мужчины нашли взрывчатое вещество. За преступления он получил 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на полтора года.

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