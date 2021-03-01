Родители барнаульских школьников сообщили о генуборке в школе перед приездом Мишустина

В организации провели генеральную уборку Фото: Анна Перевощикова

Родители учащихся барнаульской школы №53 сообщили о том, что накануне приезда премьер-министра РФ Михаила Мишустина в организации провели генеральную уборку. Кроме того, на территории убрали снег.

- Всю зиму нельзя было припарковаться, только на джипах залазили, а теперь будто аэродром, -цитирует горожан телеграм-канал «Алтайские крайности».

Также родители рассказали о том, что из-за визита высокопоставленного чиновника в школе отменили продленку, а забирать детей якобы нужно будет даже не из самой школы.

- Их поведут на последнем уроке на какую-то «экскурсию». Хорошо, что на дистант не перевели, а то в пятницу грозились, что могут. А вообще учителей жалко, они все выходные проводили генеральную уборку школы, вымотались, - говорят барнаульцы.

Позднее канал добавил, что генеральную уборку проводили не только учителя, но и родители. Однако завуч школы в разговоре с amic.ru заявил, что эта информация – «фейк в чистом виде».