Дочь Дмитрия Пескова восхитилась Горным Алтаем

Скриншот со страницы Елизаветы Песковой в Инстаграме.

Дочь пресс-секретаря президента отдыхает на Алтае. Елизавета Пескова восхитилась природным великолепием и покритиковала инфраструктуру.

- О том, что это крутое и уникальное место, знают, мне кажется, все... Но инфраструктура и условия тут практически не развиты, хотя гостиницу можно найти любую: от самой скромной до пятизвездочной, - написала она в Инстаграме.

По красоте Горный Алтай, на ее взгляд, ничуть не уступает самым востребованным курортам мира. Но, к сожалению, сейчас, по ее словам, делается недостаточно для развития регионов, туристического сектора.

- Я считаю, что некоторые отрасли срочно нуждаются в дополнительной господдержке. Запрос на внутренний туризм есть, но многие природные объекты располагаются в труднодоступных местах, и, несмотря на огромный туристический потенциал, остаются в тени, - написала Елизавета Пескова.

Она выразила надежду, что в этом направлении "делаться будет больше".