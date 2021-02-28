1 марта на Алтае начинают принимать заявки в детские лагеря

Детский лагерь в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

1 марта в Алтайском крае начинают принимать заявки на софинансирование путевок в детские лагеря. На это направлено более 164 млн рублей из бюджета региона.

Заявки оформляются на портале zayavka22.ru. В местных органах управления образованием, образовательных учреждениях, организациях детского отдыха будут работать консультационные пункты, где всем желающим родителям помогут пройти процедуру регистрации.

Также по будням будут работать телефоны горячей линии:

- с 17 до 21 часа можно звонить по номеру 8-961-983-99-20,

- с 9 до 17 часов - 8 (3852) 20-16-33.

В праздники и выходные вопросы принимаются по почте: zayavka22@22edu.ru.

По данным Минобразования, в единый реестр организаций на Алтае включены 54 загородных лагеря, баз отдыха и санаторно-оздоровительных детских учреждения.

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В зависимости от длительности отдыха будет складываться цена путевки: на 14 дней – 18 500 руб., на 21 день – 27 500 (подробнее)