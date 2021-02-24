В министерстве образования и науки Алтайского края прошло первое в этом году заседание по поводу организации детского отдыха. Подать заявку на получение путевки в летние детские лагеря в 2021 году в Алтайском крае можно будет уже с 1 марта. На какую стоимость рассчитывать родителям и будут ли льготы – в материале «Комсомолки».Цена вопросаОсновные моменты грядущей кампании уже решены. Так, большинство членов комиссии одобрили двухнедельную смену. По всей видимости, это связано с антиковидными мерами. Но, как отметил министр образования и науки Максим Костенко, при возможности некоторые лагеря смогут организовывать и смены в три недели.В зависимости от длительности отдыха будет складываться цена путевки: на 14 дней – 18500 рублей, на 21 день – 27500 рублей. При этом для отдельных категорий граждан продолжат действовать меры господдержки. На частичную оплату путевок из средств городского и краевого бюджетов могут рассчитывать:- семьи с детьми до 15 лет;- сотрудники органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений с детьми до 15 лет;- многодетные семьи;- дети-инвалиды и сироты;- дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации.Как подать заявку?Направить заявление на софинансирование путевки, о котором говорилось чуть выше, можно уже с 1 марта. Все документы подаются через автоматизированную информационную систему на портале zayavka22.ru. Алгоритм подачи заявки прост:- заполнить форму;- оплатить услугу;- забрать документы.За помощью в регистрации на портале можно обратиться в муниципальные управления образования. Также чуть позднее в крае откроется горячая линия по вопросам детского отдыха.Тем, кто желает купить путевку за полную стоимость, необходимо напрямую обращаться в выбранный лагерь. Регистрироваться на портале не нужно.