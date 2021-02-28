На Алтае на 13,3 млрд рублей обновили почти 900 км автодорог и 17 мостов

Ремонт дорог в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2020 году все планы по дорожному строительству и ремонту на Алтае были выполнены, сообщили в Минтрансе региона.

По данным министерства, сумма дорожного фонда составила 13,3 млрд рублей. При этом удалось получить дополнительно из федерального бюджета порядка 2 млрд рублей. На эти деньги обновили почти 900 км дорог и 17 мостов. Сейчас дорожный фонд составляет 11,9 млрд рублей, что превышает первоначальные планы.

Отмечается, что транспортная отрасль вошла в перечень наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса и ограничительных мер.

- В результате снижения подвижности населения объем перевозок пассажиров в 2020 году на ж/д транспорте уменьшился на 13,9%, на автобусных маршрутах - на 29,1%. Также в два раза уменьшилось количество пассажиров в аэропорту Барнаула - 295,7 тысяч пассажиров, - сообщили в Минтрансе.