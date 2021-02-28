В Барнауле перед приездом Мишустина в морозы ремонтируют дороги

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В краевой столице в мороз на Павловском тракте начали делать ямочный ремонт. Об этом накануне сообщили горожане в паблике "Барнаул 22":

- По всей дороге в -20 делали ямочный ремонт. В городе также зачем-то начали подкрашивать столбы и дорожные знаки. Спасибо москвичам за то, что делаете нашу жизнь лучше, - написали барнаульцы.

Само собой, горожане предполагают, что делается это перед приездом высокопоставленного гостя из Москвы - премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Его визит запланирован на 2 марта. От аэропорта до города ведет именно эта дорога.

Также ранее в барнаульском аэропорту 25 февраля заметили борт специального летного отряда "Россия" управделами президента. Об этом сообщалось в telegram-канале "Барнаульский нытик". Это также связали с предстоящим визитом председателя правительства.