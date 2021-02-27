На Алтае задержали подозреваемых во взятках при помощи авиации и ОМОНа

Задержание. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Алтайскому краю

В Алтайском крае должностных лиц, подозреваемых в крупных взятках, сообщает пресс-служба алтайской Росгвардии.

Задержания проводили одновременно в нескольких населенных пунктах края. В операции участвовало более двадцати силовиков, а также была задействована авиация. У предполагаемых коррупционеров изъяли документацию, оргтехнику и сотовые телефоны. Никто из них не оказал сопротивления правоохранителям.

По предварительным данным, в период с 2019 по февраль 2021 года на территории Михайловского, Кулундинского районов и Славгорода обвиняемые незаконно оформляли и выдавали заключения о карантинном фитосанитарном состоянии пшеницы, лесо- и пиломатериалов без проведения осмотра и фактического исследования продукции.

По предварительным оценкам, сумма взяток составляет более 3 млн рублей.