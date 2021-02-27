Директора образовательного центра в Барнауле осудят за выдачу «липовых» дипломов

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле перед судом предстанет директор образовательного центра «Истоки» за подделку документов и коммерческий подкуп.

Как сообщают в пресс-службе краевого Следкома, в 2020 году женщина выдала двум мужчинам фиктивные дипломы за подкуп. Ей заплатили 42 тысячи. За эти деньги она оформила и выдала им «корочки» без фактического прохождения профессионального обучения. После получения вознаграждения директор распорядилась выдать «претендентам» подтверждающие документы о прохождении обучения и присвоении им квалификаций «токарь 4-го разряда» и «слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда».

– В ходе предварительного следствия обвиняемая своей вины не признала. В обеспечение гражданского иска на ее денежные средства и имущество в размере более 830 тысяч рублей следователем наложен арест, – отмечает в пресс-службе СК.

Уголовное дело направлено в суд.