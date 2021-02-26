На Алтае пьяный водитель отправился на машине на природу

У водителя уже была судимость за пьяную езду Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Зонального района Алтайского края по решению суда был признан виновным в пьяной езде, причем уже не в первый раз.

Следствие установило, что в сентябре 2020 года в одном из сел района тесная компания из двух мужчин распивала алкоголь. В какой-то момент им, видимо, стало скучно, и они решили отправиться на природу за пределы населенного пункта. Обвиняемый сел за руль и поехал, однако его автомобиль привлек внимание сотрудников ГИБДД.

- После того, как к автомобилю проследовали сотрудники ГИБДД, которые стали составлять протокол об административном правонарушении, водитель оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уже в ходе разбирательства стало ясно, что у 54-летнего водителя раньше были проблемы с законом – его судили за пьяную езду. В этот раз ему назначили 10 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишили водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев.