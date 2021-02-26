В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассу

Трасса закрыта с 8.00 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В пятницу, 26 февраля, в Алтайском крае из-за плохой погоды перекрыли движение по одной из региональных трасс.

Как сообщают в Алтайавтодоре, в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями: снегопадом, сильным порывистым боковым ветром с порывами до 25 метров в секунду и отсутствием видимости, в 8.00 утра было закрыто движение всех видов транспорта по автодороге К-18 Алейск-Чарышское. Если быть точнее, то речь идет об участке от села Новокалманка Усть-Калманского района до села Алексеевка Чарышского района.

Пока прогноз неутешительный. Сегодня днем ожидается ухудшение погодных условий, а это значит, что могут быть и дальнейшие перекрытия.

- Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения, - отмечают в ведомстве.

Кроме того, Казахавтодор также из-за непогоды ранее перекрывал участок 105-123 км (г.Шемонайха-до границы РФ) автодороги «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ». Однако в связи с улучшением погодных условий, ограничение снято в 7 утра.