Барнаульца будут судить за истязание шестилетней падчерицы

Дошло до того, что в очередной раз барнаулец сломал малышке нос Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле передали в суд уголовное дело в отношении мужчины, который истязал маленькую дочь своей сожительницы. Девочке на момент побоев было всего шесть лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 24-летний горожанин жил с молодой женщиной, воспитывающей двух несовершеннолетних. Мужчина невзлюбил шестилетнюю дочь сожительницы и с февраля прошлого года стал ежедневно над ней издеваться.

- В отсутствии матери он заставлял ребенка стоять посреди комнаты не двигаясь, избивал, в том числе скрученным полотенцем, оскорблял грубой нецензурной бранью, причиняя девочке нравственные и физические страдания. При этом он запугивал потерпевшую и ее брата, чтобы они ничего не рассказывали матери, - отметили в управлении.

Дошло до того, что в очередной раз барнаулец сломал малышке нос, а матери сказал, что она просто упала на улице. Когда во время ссоры женщина выгнала мужчину, дети решились ей все рассказать.

Обвиняемый уже признал свою вину, его ждет суд.