Уголь на ТЭЦ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пострадавшие на Бийской ТЭЦ рабочие скончались. 18 февраля там произошла вспышка угольной пыли. В результате пострадали два человека. Одному из них 25 лет, другому - 33, их состояние оценивалось как тяжелое.

- С сожалением сообщаем, что оба сотрудника, пострадавших вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончались. Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана необходимая помощь, - пишет СГК в своем телеграм-канале. - Причины происшедшего выясняются. Для этого создана специальная комиссия.

После инцидента региональный следственный комитет начал проверку. Сотрудники проверяют действия должностных лиц, отвечающих за технику безопасности на производстве, выясняют, есть ли признаки преступления по статье 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным на 24 февраля, она еще не завершена, решение о возбуждении дела еще не принято.