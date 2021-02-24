Зарплату в итоге выплатили. Фото: Олег УКЛАДОВ

Механический завод задолжал работникам 3,2 млн рублей. Зарплата 123 работникам не выплачивалась два месяца. Бийская прокуратура направила в суд 73 исковых заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены.

Предприятию внесены представления об устранении нарушений закона. Также по инициативе прокуратуры г. Бийска руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). Государственной инспекцией труда в Алтайском крае ему объявлено предупреждение.

В итоге задолженность перед рабочими была погашена в полном объеме.

Аналогичная история связана с деятельностью двух филиалов АО «Новосибирский мелькомбинат». Рабочим не выплачивали зарплату за период с ноября по декабрь 2019 года, с января по февраль 2020 года. Сумма задолженности составила более 5 млн руб.