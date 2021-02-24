Общая сумма сборов превысила итог прошлого года на 4 млрд рублей. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

За год в Алтайском крае собрали налогов на 149 млрд рублей. Итоги 2020 года подвела налоговая служба. На первом месте среди налогоплательщиков оказалась «Розница К-1» и «Мария-Ра, принадлежащие Александру Ракшину. В совокупности они заплатили порядка 10 млрд рублей.

На третьем месте находится «Алтай-Кокс». Как пишет «Толк», в 2020 году одно из крупнейших предприятий края (входит в Группу НЛМК), на долю которого приходится 13% всего кокса, производящегося в России, поднялось на две строчки в рейтинге. В 2019-ом «Алтай-Кокс» находился на пятом месте в топ-10.

Из общей суммы налоговые сборы составили около 95 млрд рублей. Большая их часть была направлена в консолидированный бюджет региона (51 млрд рублей), 16 млрд пополнили местные бюджеты. Третья часть налоговых поступлений ушла в доходы федерального бюджета (28 млрд рублей), - пишет «Алтайская правда».

Общая сумма сборов превысила итог прошлого года на 4 млрд рублей.