Пять машин ДПС преследовали лихача в Барнауле

Скриншот видео Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле пять машин ДПС преследовали лихача. Это произошло в ночь на вторник, 23 февраля. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

- Как сообщает участница нашего сообщества Анна, сегодня ночью возле школы №90, Кадетский корпус, была погоня с задержанием. «Погоня ДПС, кого-то задержали, пять машин ДПС с мигалками гонялись минут 15», - пишет паблик.

Не исключено, что за рулем автомобиля был пьяный водитель.

- Добегался, - заметила автор видео.

Теперь водителю предстоит долго объясняться с представителями власти. Помимо штрафа ему может грозить лишение прав и уголовная ответственность – это статья 264.1. (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)