Виктор Томенко вручил награды военнослужащим к 23 февраля

Виктор Томенко. Фото: Антон Федотов

Виктор Томенко вручил награды военнослужащим и ветеранам войсковых формирований к 23 февраля. Торжественное мероприятие состоялось в концертном зале «Сибирь».

- Это праздник людей, которые когда-то защищали или в настоящее время защищают свою родную страну, свою Родину. 2021 год - это год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Мы помним всех, кто стоял на защите нашей страны. Более полумиллиона наших земляков, жителей Алтайского края, ушли на поля сражений, и половина из них не вернулась. Это наша святая обязанность, наш долг, наша ответственность - не забыть всех этих людей. Сегодня мы выражаем признательность воинам-интернационалистам, которые выполняли свой воинский долг в Афганистане и во многих других горячих точках, - сказал Виктор Томенко.

Он отметил, что регион достойно выполняет задачи по призыву граждан, отправляя к местам несения службы порядка пяти тысяч человек.

Виктор Томенко вручил награды Алтайского края военнослужащим и специалистам, которые участвуют в организации призыва граждан на военную службу.