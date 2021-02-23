Бийчанин нашел банковскую карту и решил отправиться на шоппинг

По данному факту уже возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске сотрудники полиции задержали 63-летнего мужчину, который подозревается в краже денег с банковской карты. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, местная жительница потеряла в приобской части города свою карточку. Женщина пыталась самостоятельно найти её, но не удалось, так как кто-то уже успел воспользоваться ситуацией и отправиться по магазинам. Бийчанка стала получат сообщения о покупках в различных магазинах. Всего злоумышленнику удалось потратить около шести тысяч рублей, пока его не вычислили.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 63-летний бийчанин. Мужчина признался в содеянном и сейчас находится под подпиской о невыезде, - отметили в полиции.

За кражу с банковского счета жителю Бийска грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.