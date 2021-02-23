Больше 12,5 тысяч жителей Алтайского края полностью привиты от COVID-19

Обе прививки поставили уже 12554 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация населения от коронавируса. Как сообщает краевой оперштаб, обе прививки поставили уже 12554 человека, в том числе 98 – за прошедшие сутки.

Всего регион получил уже больше 66,5 тысяч комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак». По данным на 23 февраля, прививаются 45 462 (+398) жителя региона, из них 32 908 человек получили пока лишь первую прививку.

Что касается общей статистики, то выглядит она следующим образом:

- 42846 зараженных коронавирусной инфекцией (+146 за сутки);

- 38287 выздоровевших (+138);

- 2269 умерших (+11.

В инфекционных госпиталях от коронавируса лечатся сейчас 1513 человек, от пневмонии - 568 пациентов. На дому наблюдаются 14 бессимптомных вирусоносителя и 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Обследовано на ковид в Алтайском крае 1184614 человек.