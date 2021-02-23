В Барнауле выставили на продажу действующий комплекс с гостиницей и автосервисом

Скриншот страницы на "Авито"

В Барнауле продают комплекс с гостиницей, сауной и автосервисом. Он расположен на проспекте Космонавтов,14Бк2.

Объявление о продаже появилось на «Авито». Хозяин комплекса пишет, что арендуемые помещения занимают полторы тысячи квадратных метров, но в свободном пользовании есть еще 300 «квадратов» под офисы, склад или небольшое производство.

В комплекс входят автосервис на четыре поста, а также пост на шиномонтаж, администраторская и отдел под автозапчасти, слесарная. Еще одно помещение занимает сауна с бассейном, каминным залом, бильярдом, комнатой отдыха и тд. Также в комплексе есть гостиница, которая рассчитана на семь номеров.

«Все это готовый, рабочий бизнес, приносит доход. Есть свободные помещения под аренду, либо расширение бизнеса. Администратор и персонал продолжат работать с новым владельцем … Есть вариант обмена на автомобили, квартиры, строящееся жилье», - пишет автор объявления.

За полный комплекс просят 19 млн рублей.