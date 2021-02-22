Книга.

На Алтае презентовали книгу о писателе Александре Родионове - писателе, публицисте, поэте и общественном деятеле. В рамках фестиваля «Издано на Алтае» ее представила журналист и редактор Лариса Вигандт. Мероприятие состоялось в «Шишковке».

- Мы дружили с Александром Михайловичем, и мне казалось, я его знаю… А когда подступилась к работе, поняла: совершенно не знаю, - рассказала автор.

Работа над книгой длилась больше года. Автор проанализировала свыше 500 архивных документов, изучила книги Александра Родионова. В итоге издание получилось объемным, на последнем этапе пришлось сократить более 100 страниц.

В этом году в программу фестиваля «Издано на Алтае» вошло около 70 мероприятий, которые пройдут на 23 площадках. Их полный список представлен на сайте библиотеки.