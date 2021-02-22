На Алтае прошел турнир среди женщин-рыболовов

Фото: Алтайский спорт\Сергей Киреев

Настоящих женщин ничто не остановит – они и в горящую избу войдут, и в соревнованиях по рыболовству победят. Даже если придется прерваться и сбегать на берег покормить грудью своего малыша.

- Все время соревнований (а это почти пять часов) её муж находился с мальчиком в автомобиле. В их семье это уже третий ребенок, - пишет Алтайский спорт.

Турнир прошел в Первомайском районе среди женщин-рыболовов. 16 спортсменок 21 февраля состязались в ловле на мормышку со льда на Бешенцевском водохранилище. Двукратной победительницей этих соревнований - в личном и командном зачетах - стала Дарья Гребёнкина из Барнаула. В уловах спортсменок был в основном мелкий окунь, изредка попадалась плотва, а чемпионка ещё поймала и зубастую щучку, сообщает Алтайский спорт.

На втором месте оказалась Валентина Иванова из Барнаула, Наталья Лаас финишировала третьей и подтвердила уже имеющийся разряд КМС.

- Не все спортсмены-мужчины могут так быстро прогрессировать в спортивной рыбалке, как это получается у спортсменок женской рыболовной лиги, - отметил руководитель краевой федерации рыболовного спорта Алтайского края Сергей Казанцев.