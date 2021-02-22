Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Алтае осудили бывшую старшую медсестру за хищение 2,2 млн рублей

Ее подельником стал представитель коммерческой организации
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий
Им дали условный срок.

Им дали условный срок.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике осудили теперь уже бывшую старшую медсестру за хищение 2,2 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве.

Это все происходило в период 2017-2018 годов. Старшая медсестра отделения гемодиализа республиканской больницы вступила в сговор с представительницей одной из коммерческих организаций, которая поставляла в больницу расходные материалы по госконтрактам. Однако поставки были осуществлены в заниженном объеме, а медсестра обеспечивала приемку товаров в нужных показателях.

- Она подписывала документацию, которая предъявлялась к оплате в бухгалтерию, на основании чего впоследствии производились соответствующие денежные перечисления бюджетных средств поставщику, - сообщает региональный следственный комитет.

Суд признал их виновными и с учетом полного признания вины, активного способствования расследованию преступления, полного добровольного возмещения на стадии предварительного следствия причиненного преступлением ущерба, наличия ряда других смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, назначил каждому из них наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.