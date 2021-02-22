На Алтае осудили бывшую старшую медсестру за хищение 2,2 млн рублей

Им дали условный срок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике осудили теперь уже бывшую старшую медсестру за хищение 2,2 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве.

Это все происходило в период 2017-2018 годов. Старшая медсестра отделения гемодиализа республиканской больницы вступила в сговор с представительницей одной из коммерческих организаций, которая поставляла в больницу расходные материалы по госконтрактам. Однако поставки были осуществлены в заниженном объеме, а медсестра обеспечивала приемку товаров в нужных показателях.

- Она подписывала документацию, которая предъявлялась к оплате в бухгалтерию, на основании чего впоследствии производились соответствующие денежные перечисления бюджетных средств поставщику, - сообщает региональный следственный комитет.

Суд признал их виновными и с учетом полного признания вины, активного способствования расследованию преступления, полного добровольного возмещения на стадии предварительного следствия причиненного преступлением ущерба, наличия ряда других смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, назначил каждому из них наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.