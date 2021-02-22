Мария Бутина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария Бутина приедет в Барнаул на презентацию своей книги «Тюремный дневник». Встреча состоится в магазине «Летопись» на проспекте Ленина, 56.

- Увидимся 24 февраля, в 16:30, на моеи малои Родине! Буду рада видеть каждого из Вас! – написала девушка на своей странице в инстаграме.

Книга вышла в свет еще 26 ноября, но в Алтайском крае ее презентация состоится только на следующей неделе. Сейчас Мария Бутина член Общественной палаты РФ и эксперт при Уполномоченном по правам человека, она провела в американской тюрьме как «иностранный агент без регистрации» 467 дней. Девушку арестовали 15 июля 2018 года, а домой она вернулась только осенью 2019-го.

- В моих тюремных записках много личного, тяжелых воспоминаний. Работать с ними – значит заново все переживать. Это сложно. И если бы я не оказалась в самоизоляции, может быть, еще долго увиливала бы от «возвращения» в тюремную атмосферу. И еще меня постоянно подталкивал к написанию книги, как ни странно, мой американский друг, который меня поддерживал, когда я находилась в тюремных застенках. Это Джеймс Бэмфорд, известный писатель. Он, кстати говоря, написал первую в Америке статью в мою защиту. Она называется «Шпионка, которой не было», - рассказывала в интервью "КП" Мария Бутина.