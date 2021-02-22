На Алтае женщине-инвалиду помогли получить квартиру

Права инвалида восстановлены Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура помогла жительнице Алтайского края получить квартиру, которую она ждала почти восемь лет после решения суда в ее пользу.

Суд признал ее право на жилье за счет средств бюджета края в порядке очередности. Однако ввиду отсутствия свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Алтайского края оно ей не предоставлено.

«Прокурорская проверка показала, что в 2019-2020 годах в краевом бюджете было предусмотрено финансирование, достаточное для обеспечения жильем пенсионерки. Однако конкурсные процедуры по приобретению квартиры за полтора года были проведены всего два раза и признаны несостоявшимися», - сообщает региональная прокуратура.

КГКУ «Региональное жилищное управление» было внесено представление. В результате права инвалида полностью восстановлены. По итогам электронного аукциона приобретена квартира общей площадью 43,7 кв.м., которая предоставлена ей по договору социального найма.