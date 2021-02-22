В Барнауле на Молодежной ограничили остановку и стоянку автомобилей

Сейчас рабочие монтируют знаки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ограничили остановку и стоянку автомобилей на улице Молодежная и проезде Канатном. Это нужно, чтобы машины не мешали работе снегоуборочной техники. Сейчас рабочие монтируют дорожные знаки.

Они начнут действовать с понедельника, 22 февраля. Ограничение на нечетной стороне Молодежной от дома №7 до проспекта Ленина будет действовать по ночам.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 22 февраля будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств на постоянной основе, на четной стороне проезда Канатного от строения №83 кЗ до улицы Нагорной, - сообщает на своем официальном сайте мэрия.

Администрация города также предупредила о возможном введении ограничений на дополнительных участках в том случае, если будут возникать трудности при уборке снега.