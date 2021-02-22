На Алтае придумали, как спасти соколов от браконьеров

Птицы занесены в Красную книгу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае придумали, как спасти редких соколов, занесенных в Красную книгу, от браконьеров. Им сделают татуировки «SOS 22». Об этом Тасс сообщил руководитель Центра содержания, разведения и реабилитации редких хищных птиц «Тайгун» Артем Кучер.

Речь идет о птенцах соколиного питомника, которых выпустят в регионе. С помощью татуировок будут также отслеживать перемещения птиц. Главное, что татуировка сделает птиц «нетоварными». Сейчас их в основном продают для соколиной охоты на черном рынке.

- Татуировки первым птицам мы сделаем уже в 2021 году. Этого еще никто и нигде не делал, а мы в центре будем теперь всех птиц выпускать с такими татуировками. «SOS 22» не только международный призыв о помощи, но и номер региона, в котором выпущена птица. Сейчас всех птиц, выпускаемых из питомников, кольцуют: соколам в питомниках делают несъемные кольца на лапы, но на самом деле они легко срезаются и птицу можно после этого продать на рынке, - цитирует издание слова Кучера.