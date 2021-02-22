На бийчанина завели уголовное дело за найденную банковскую карту

С карты списали 6 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 63-летний мужчина нашел чужую карту и начал оплачивать ей свои покупки. Но хозяйка пластика написала заявление в полицию.

- В заявлении девушка указала, что она потеряла карту во время прогулки в приобской части города, - сообщает региональное управление МВД.

Сначала она пыталась самостоятельно найти карту, но у нее ничего не вышло, а в скором времени на телефон потерпевшей начали приходить смс об оплате. Покупки совершались в разных магазинах, в общей сложности с нее списали около 6 тыс. рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 63-летний бийчанин. Он признался в содеянном и сейчас находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета), - сообщают полицейские.