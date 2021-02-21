Алтайские автомобилисты оказались не готовы к перекрытию трасс военными

Трассу перекрывали на 2,5 часа Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 21 февраля, алтайские автомобилисты увязли в многочасовой и многокилометровой пробке из-за движения колонн военных.

О том, что трасса «Баюновские Ключи – Сибирский» будет перекрыта, стало известно за несколько часов до того, как это произошло. Военные намеревались ограничить проезд гражданского транспорта с 15.00 до 17.30. Однако из-за того, что оповещение пришло слишком поздно, многие автомобилисты попросту не успели заранее наметить свой маршрут. В итоге, на выезде из Барнаула образовалась огромная пробка из недовольных водителей и сочувствующих им.

По подсчетам самих же автолюбителей, пробка составила около 1,5-2 километров.

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