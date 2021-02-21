Обрядовый столб спилили на Алтае

Спиленный столб (фото: скриншот сайта Новости Горного Алтая) Фото: скриншот сайта

В Республике Алтай неизвестные вандалы спилили обрядовый столб.

ЧП произошло в элекмонарском микрорайоне Барантал. Заявление в полицию написала методист чемальского Центра культуры и спорта Любовь Мекешева. Теперь правоохранители будут выяснять кто и с какой целью совершил этот акт вандализма.

Как сообщают Новости Горного Алтая, столб находился на поляне, где проводились обряды. Она находится на возвышенности, откуда открывается завораживающий вид. Многие приезжают сюда в качестве туристов. В последствии за ними приходится убирать немало мусора, но в этот раз кто-то превзошёл сам себя.

«Как будто специально приехали и спилили», — говорит председатель районного отделения Российского Союза сельской молодежи Александра Стафеева.

Глава Чемальского района Александр Алисов также уже проинформирован о случившемся.