В Алтайском крае откроют филиал академии Льва Яшина

Алтайская делегация в Москве Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаул может стать вторым городом России, где начнет работу филиал академии «Динамо» имени Льва Яшина.

На днях в Москве состоялись переговоры с руководством академии. Об этом сообщил представитель алтайской делегации. В нее вошел президент клуба Алексей Минин, вице-президент Александр Суховерхов и директор спортивной школы по футболу «Динамо» Виктор Штерц. В столице они встретились с гендиректором футбольного клуба «Динамо-Москва» Павлом Пивоваровым, а также непосредственно с директором академии Александром Кузнецовым.

- Стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества, преобразование спортивной школы барнаульского «Динамо» в филиал футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина. В частности, вопросы бюджета, инфраструктуры, персонала, юридические и технические детали, - сообщает «Алтайский спорт».

Помимо официальной встречи состоялась и экскурсия по академии и спортивной базе «ВТБ «Новогорск-Динамо».