В Барнауле затопило дорогу из-за коммунальной аварии

Около шести пятиэтажек остались без воды Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 21 февраля, в Барнауле произошла очередная коммунальная авария из-за которой затопило проезжую часть одной из улиц.

Как сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» авария произошла на улице Антона Петрова в направлении улицы Попова. Из-за выхода воды на поверхность подтопленной оказалась проезжая часть и тротуар по улице Островского и Антона Петрова от Островского до Попова.

- Движение транспорта на данном участке ограниченно сотрудниками ГИБДД. На месте работает аварийная бригада «Росводоканал Барнаул»,- сообщает пресс-служба мэрии.

По имеющейся информации, подачу воды ограничат в шесть пятиэтажек, а также в одном из корпусов Алтайского государственного института культуры. Сколько по времени займет устранение аварии – не уточняется.