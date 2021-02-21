Барнаулец пойдет под суд за смертельное ДТП в Новосибирской области

В аварии скончались два человека и еще два получили тяжкие травмы Фото: Анна СЕМИНА

32-летний житель Барнаула попал под уголовное преследование из-за смертельного ДТП, произошедшего 10 марта 2020 года в Новосибирской области.

По данным областной прокуратуры, в тот день автомобиль обвиняемого двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе. Во время обгона мужчина не учел дорожные условия (изгиб дороги, снежный накат на проезжей части), выехал на встречку, но не смог удержать машину и врезался в Renault, после этого легковушку также выбросила на полосу встречного движения, где она сначала врезалась в грузовик MAN, а затем в Kenworth.

- От полученных травм пассажир из автомобиля обвиняемого скончался на месте, водитель Kenworth также получил тяжкие повреждения и скончался в городской больнице Барнаула, а водителю и пассажиру Renault был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В отношении предполагаемого виновника смертельной аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Суд состоится по месту аварии – в Барабинском районе.