Продовольственные ярмарки пройдут сегодня в Барнауле

Продукты можно будет приобрести с большой выгодой Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 21 февраля, во всех районах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки.

По данным комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, жители краевой столицы смогут приобрести по выгодным ценам продукты: колбасные изделия, рыбные деликатесы, растительное масло, хлебобулочные изделия, муку, сахар, фрукты и овощи, мясо и многое другое. Большинство представленного ассортимента выращено и произведено в Алтайском крае.

Торговые ряды будут открыты с 10 утра и до 14 часов по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр.Ленина, 71;

Индустриальный район - ул.50 лет СССР, 51а;

Ленинский район - пл.Народная;

Октябрьский район – пр. Космонавтов, 6в;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.

Стоит отметить, что во время посещения ярмарки также следует соблюдать санитарные требования. Ношение маски обязательно.