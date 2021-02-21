Продовольственные ярмарки пройдут сегодня в Барнауле

Продукты можно будет приобрести с большой выгодой
Фото: Анна СЕМИНА
В воскресенье, 21 февраля, во всех районах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки.
По данным комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, жители краевой столицы смогут приобрести по выгодным ценам продукты: колбасные изделия, рыбные деликатесы, растительное масло, хлебобулочные изделия, муку, сахар, фрукты и овощи, мясо и многое другое. Большинство представленного ассортимента выращено и произведено в Алтайском крае.
Торговые ряды будут открыты с 10 утра и до 14 часов по следующим адресам:
Железнодорожный район – пр.Ленина, 71;
Индустриальный район - ул.50 лет СССР, 51а;
Ленинский район - пл.Народная;
Октябрьский район – пр. Космонавтов, 6в;
Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.
Стоит отметить, что во время посещения ярмарки также следует соблюдать санитарные требования. Ношение маски обязательно.