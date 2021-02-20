Глава Бийского района ушел в отставку

Депутаты заявляли, что Трухин довел район до критического состояния Фото: газеты «Бийский рабочий»

Депутаты Бийского райсовета на сессии 19 февраля единогласно поддержали отставку главы района Владимира Трухина

Как сообщает "Толк", на сессии присутствовали 12 депутатов из 15, троих не было по уважительной причине. Трухин не стал выступать с развернутой речью, а коротко поблагодарил коллег за работу.

Депутаты проголосовали и за исполняющего обязанности главы. Большинство голосов получила замглавы района, начальник управления по экономическому развитию Алена Кочкина.

В марте пройдет следующая сессия, на которой рассмотрят вопрос проведения конкурса на пост главы района. Новый руководитель у муниципалитета должен появиться через три месяца.

Напомним, Владимир Трухин заступил на эту должность в 2018 году. В 2020-м депутаты потребовала внести вопрос о его отстранении. Якобы он дал указание о начислении себе премии из бюджетных средств. Он деньги вернул и написал заявление об отставке.

Также депутаты заявляли, что Трухин довел район до критического состояния. Сам же он утверждал, что дело имеет политическую подтекст – против него выступают сторонники экс-главы района Евгения Якубы. К тому же, по его словам, ряду депутатов не понравилось, что он стал требовать долги перед бюджетом с их хозяйств.