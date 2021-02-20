Убыль населения на Алтае в пандемийный 2020 год увеличилась в 1,5 раза

Алтайский край потерял почти 18 тысяч жителей Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным Алтайкрайстата, убыль населения на Алтае выросла в 1,5 раза за пандемийный 2020 год по сравнению с 2019-м.

Так, Алтайский край потерял почти 18 тысяч жителей. Это более чем на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Естественная убыль населения составила 17862 человека, а годом ранее - 11666.

Причем этому способствовал не только подъем смертности, но и падение рождаемости. Если в 2019-м родилось 21118 человек, то в 2020-м уже 19976. То есть меньше на 1142.

Также уменьшилось количество браков и разводов. Так, в 2019 году официально зарегистрировали отношения 13506 пар. А в пандемийном году - 11588. Почти на 2 тысячи меньше. Что касается разводов: их количество уменьшилось на 170 - с 10201 до 10031, сообщает Алтайкрастат.

Отмечается, что информация о естественном движении населения формируется на основе данных из Единого госреестра ЗАГС.